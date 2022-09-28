В Новосибирске загорелся дома в жилищном кооперативе «У Озера»

Пожар случился в одном из частных домов. Фото: Кадр из видео\«АСТ-54 black»

В Новосибирске вечером в среду, 28 сентября случился пожар в Молодежном жилищно-строительном кооперативе «У Озера». Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— В Ленинском районе оперативно прибывшие на место пожарные потушили огонь в МЖСК «У Озера», — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».

На кадрах ролика, опубликованного в телеграм-канале, видно, что пламя полностью охватило одну из комнат на втором этаже частного дома.

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