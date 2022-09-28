Новосибирцы пожаловались на глубокие заполненные мусором ямы рядом со школой

Новосибирцы жалуются на ямы, оставшиеся после сноса гаражей недалеко от школы № 94. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск

Новосибирцы жалуются на ямы, оставшиеся после сноса гаражей недалеко от школы № 94 на улице Серафимовича. По словам людей, глубокие ямы либо ничем не прикрыты, либо заполнены мусором.

— Раньше около школы были гаражи, их примерно два месяца назад увезли. Остались жуткие ямы, которые забрасывают мусором: бутылками, досками и прочим. Ямы остались и от погребов — с ними та же история. А одну из ям засыпали старыми покрышками! — рассказала читательница КП-Новосибирск. — У меня вопрос: почему их не могут нормально засыпать землей? И ведь все это рядом со школой. Там часто ходят дети, их это, конечно, привлекает. Так травм будет не избежать.

В ямы насыпают мусор и покрышки. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber