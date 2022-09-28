В Новосибирске с 28 сентября ограничили движение по двум улицам

В Новосибирске с 28 сентября ограничат движение по двум улицам в Железнодорожном и Ленинском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 28 сентября ограничат движение по двум улицам в Железнодорожном и Ленинском районе.

— С 28 сентября по 12 октября на 6 метров сужается улица Немировича-Данченко в районе жилых домов № 112 и 114, — сообщили в мэрии города. — С 28 сентября по 15 октября на 3 метра сужается улица Владимировская в районе административного здания № 18.

Связаны эти ограничения с проведением аварийного ремонта на теплотрассе. В муниципалитете водителей попросили быть внимательнее, руководствоваться знаками и соблюдать правила.

Ранее в Новосибирске в связи с ремонтом теплотрассы и работами по прокладке ливневой канализации ограничили проезд по пяти улицам города в разных районах. Закрывать проезд начали с 27 сентября, а открыть его планируется к середине октября.

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