В Новосибирске с 28 сентября ограничили движение по двум улицам

В Новосибирске с 28 сентября ограничат движение по двум улицам в Железнодорожном и Ленинском районе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске с 28 сентября ограничат движение по двум улицам в Железнодорожном и Ленинском районе.
— С 28 сентября по 12 октября на 6 метров сужается улица Немировича-Данченко в районе жилых домов № 112 и 114, — сообщили в мэрии города. — С 28 сентября по 15 октября на 3 метра сужается улица Владимировская в районе административного здания № 18.
Связаны эти ограничения с проведением аварийного ремонта на теплотрассе. В муниципалитете водителей попросили быть внимательнее, руководствоваться знаками и соблюдать правила.
Ранее в Новосибирске в связи с ремонтом теплотрассы и работами по прокладке ливневой канализации ограничили проезд по пяти улицам города в разных районах. Закрывать проезд начали с 27 сентября, а открыть его планируется к середине октября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске ограничили движение по пяти улицам из-за ремонта
Дороги откроют до середины октября (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер