В Новосибирске дерево упало на припаркованные в Дзержинском районе машины. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске дерево упало на припаркованные в Дзержинском районе машины. Инцидент случился во дворе дома № 243 на улице Бориса Богаткова. Дерево под тяжестью выпавшего снега сломалось и завалилось на три автомобиля.

— У «Мазды» осталась вмятина на крыше, обломилось водительское зеркало и появились царапины по кузову. «Рено» получил повреждения крыши и левого крыла. «Хонда» не пострадала, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Инцидент случился во дворе дома № 243 на улице Бориса Богаткова. Фото: "АСТ-54"

Владелец одного из автомобилей обратился по номеру 112, но после его звонка на мето приехали только рабочие для освобождения машин.

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