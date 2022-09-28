Андрей Шимкив: «Китайская народная республика —перспективный рынок сбыта для российских производителей»

В Заксобрании прошла видеоконференция руководителей с собранием народных представителей КНР. Фото: Заксобрание НСО

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в видеоконференции руководителей органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев и заместитель Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китайской Народной Республики Цзи Бинсюань провели видеоконференцию руководителей органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР.

— Несмотря на последствия пандемии и беспрецедентное внешнеполитическое и санкционное давление со стороны стран коллективного Запада, наше торгово-экономическое сотрудничество расширяется. В прошлом году двухсторонний товарооборот вырос почти на 36%, а в первом полугодии текущего года уже на 30%, — отметил Константин Косачёв.

Темой обсуждения стало состояние и перспективы постпандемийного развития межрегиональных и приграничных связей России и Китая. Укрепление сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Развитие производственной кооперации, совместное создание индустриальных парков и трансграничных зон экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в области сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, научно-технических инноваций, цифровой экономики, экологии.

— Максимального развития и продвижения сейчас требует, на наш взгляд, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, — вступил в разговор Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. — Новосибирская область — регион по-настоящему сибирский, но при этом регион аграрный. Причем, успешно-аграрный, стабильно развивающийся. Новосибирская область занимает первое место среди экспортеров Сибирского федерального округа. На долю продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области среди регионов СФО приходятся более четверти от общего объема экспорта.

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