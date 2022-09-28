В Новосибирской области учителям информатики выплатят 115 тысяч рублей

В Новосибирской области лучшим учителям информатики и IT-дисциплин выплатят 115 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области лучшим учителям информатики и IT-дисциплин выплатят 115 тысяч рублей. Такая поддержка полагается в рамках предметной олимпиады «Учитель — Профессионал». По ее итогам выплату получат 50 педагогов.

— Основная задача олимпиады — выявить педагогов, применяющих современные учебно-методические средства и образовательные технологии и обеспечивающих высокие образовательные результаты обучающихся, — сообщили в правительстве региона.

Проводилась олимпиада в два этапа: муниципальный и региональный. В ней принял участие 81 учитель из города и области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске откроется центр цифрового образования «IT-куб». Там детей с 5 до 17 лет будут обучать основам программирования. Функционировать центр будет на базе лицея № 22 и займет там два этажа, на которых раньше находилась вечерняя школа. Реконструкцию помещений провели в мае этого года. Планируется, что в центре ежегодно будут обучаться 400 человек.

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