В Новосибирской области продают редкий спорткар Marussia

В Новосибирской области выставили на торги эксклюзивный суперкар Marussia. Фото: Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области
В Новосибирской области выставили на торги эксклюзивный суперкар Marussia. Об этом сообщили в Территориальном управлении Росимущества в регионе.
Ранее автомобиль принадлежал новосибирскому предпринимателю. Потом судебные приставы арестовали спорткар.
Машина выпущена в 2015 году. Ее начальная цена − 15,6 миллиона рублей. Публичные торги будут проводиться в форме электронного аукциона на электронной площадке «АСТ-ТОРГ».
− Прием заявок осуществляется до 12:00 по московскому времени 24 октября, − отметили в публикации.
Аукцион назначен на 27 октября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер