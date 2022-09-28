В Новосибирской области продают редкий спорткар Marussia

В Новосибирской области выставили на торги эксклюзивный суперкар Marussia. Фото: Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области

В Новосибирской области выставили на торги эксклюзивный суперкар Marussia. Об этом сообщили в Территориальном управлении Росимущества в регионе.

Ранее автомобиль принадлежал новосибирскому предпринимателю. Потом судебные приставы арестовали спорткар.

Машина выпущена в 2015 году. Ее начальная цена − 15,6 миллиона рублей. Публичные торги будут проводиться в форме электронного аукциона на электронной площадке «АСТ-ТОРГ».

− Прием заявок осуществляется до 12:00 по московскому времени 24 октября, − отметили в публикации.

Аукцион назначен на 27 октября.

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