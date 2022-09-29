Погода в Новосибирске на 29 сентября 2022 года: зима не уходит

Новосибирцы и сегодня будут лепить снеговиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 29 сентября 2022 года будет такой же морозной и снежной, как вчера.

— Ночью температура упадет до -1…-3 градуса, днем будет +1…+3. Ночью облачно с прояснениями, под утро пройдет мокрый снег, днем — мокрый снег с дождем. В отдельных районах отложение мокрого снега. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

Такая же непогода будет по всей Новосибирской области, ночью температура упадет до -5, а днем повысится до +5.

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