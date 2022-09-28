Новосибирец пожаловался на водителей автобусов, которые устроили туалет у обочины

В Калининском районе Новосибирска водители автобусов устроили туалет у обочины. Фото: предоставлено Сергеем

В Калининском районе Новосибирска водители автобусов устроили туалет у обочины. Об этом КП-Новосибирск рассказал местный житель по имени Сергей.

− Водители рейсовых автобусов ходят по нужде на обочину дороги. Причем всегда в одном и том же месте – на улице Мясниковой в микрорайоне Родники, − сообщил мужчина.

У сибиряка в том районе расположен гараж. Поэтому практически каждый день он видит крайне неприятную картину. По словам Сергея, так делают не только водители, но и кондукторши.

− Есть специальный отстойник для автобусов. На его территории можно найти туалет. Этот отстойник находится в метрах 200. Но работникам общественного транспорта удобнее свеситься со ступеней и делать свои грязные дела, − добавил житель Новосибирска.

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