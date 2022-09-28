Избитому мужчине потребовалась помощь врачей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области мужчина избил больного отца. Инцидент произошел зимой 2021 года, а дело рассматривали в Барабинском районном суде.

- Мужчина был пьяный. Его папа болел, у него был установлен катетер для мочевыделения. В тот день отец лежал в своей комнате, а сын увидел, что катетер отсоединен. Мужчина разозлился и начал бить отца по ребрам и лицу, - говорится на сайте суда. – После этого душил родственника и угрожал ему.

В отношении сына, не пожалевшего больного отца, возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчине дали два года условно.

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