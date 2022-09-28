В Новосибирске у мобилизованных прошли первые свидания с родственниками

Новосибирцы начали ездить на первые свидания к родным и друзьям, призванным на службу во время частичной мобилизации. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирцы начали ездить на первые свидания к родным и друзьям, призванным на службу во время частичной мобилизации. Часть мобилизованных сибиряков находятся на пункте сбора на базе НВВКУ в Академгородке.

— Раньше туда можно было приезжать в любое время, а сейчас только в определенные часы, поскольку у них тренировочные занятия. Я ездила в прошлую субботу и поеду в эту, отвозить вещи, которые купила, может быть, какие-то продукты, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

Напомним, ранее военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, куда отправят призванных на службу во время частичной мобилизации. По его словам, на пунктах сбора подготовка будет длится не менее 14 дней.

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Подготовка будет длиться не менее 14 дней (подробнее).

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