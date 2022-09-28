В Куйбышеве Новосибирской области задержали мужчину с запрещенным веществом

Мужчину с запрещенным веществом задержали в Новосибирской области. Фото: УТ МВД России по СФО

В городе Куйбышев Новосибирской области транспортные полицейские задержали мужчину с табаком, пропитанным запрещенным веществом. Об этом сообщили в УТ МВД России по СФО.

Новосибирцу 44 года, ранее он не был судим. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли табачную смесь, пахнущую коноплей. Была назначена экспертиза, которая показала, что в продукте содержится гашишное масло – наркотическое вещество.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 УК РФ – «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».

За совершенное преступление новосибирец может отправиться в тюрьму сроком на три года.

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