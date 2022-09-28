В Новосибирской области мужчин отправили на общественные работы за кражу кабеля и сварочного аппарата

Дело было отправлено в суд.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирской области мужчин отправили на общественные работы за кражу медного кабеля и сварочного аппарата. Дело похитителей рассматривали в Барабинском районном суде.
- Один стоял на «страже», а другой залез в склад-контейнер и вытащил оттуда кабель. Сумма ущерба составила 61 800 рублей. Через несколько дней один из них украл из дома бывшей сожительницы сварочный аппарат и шлифовальную машину. Их он пытался продать, - говорится в приговоре.
Было возбуждено уголовное дело по статье кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину.
За содеянное похитителям суд назначил 730 часов обязательных работ.
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