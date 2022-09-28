В Новосибирске вынесли приговор мужчине, «заминировавшему» по телефону жилой дом

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который сообщил о ложном минировании жилого дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который сообщил о ложном минировании жилого дома. Его признали виновным и приговорили к штрафу.

— 30 ноября 2021 года обвиняемый со своего мобильного телефона позвонил на телефон службы «112» и сообщил оператору заведомо ложные сведения об акте терроризма, а именно, что в доме 7 по улице Земнухова заложена бомба и произойдет взрыв. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в здании взрывных устройств обнаружено не было, — сообщили в Калининском районном суде.

Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд оштрафовал его на 30 тысяч.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске отправили под арест мужчину, который «заминировал» по телефону суды. В январе этого года он позвонил на горячую линию по номеру «112» и сообщил, что в Железнодорожном районном суде Новосибирска и Новосибирском областном суде готовятся акты терроризма. Однако позже выяснилось, что сообщения были ложными.

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