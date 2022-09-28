Губы до и после процедур красоты. Фото: предоставлено Еленой
Жительница Новосибирска восстановила лицо после неудачных уколов красоты. Напомним, что весной этого года Елена хотела избавиться от асимметрии губ. Косметолог посоветовала ей ввести жидкие нити в область щек, чтобы расслабить мышцы. Врач заверил, что благодаря этому асимметрия уйдет. В итоге у Елены парализовало пол лица.
- Сейчас я чувствую себя лучше. Период реабилитации занял 4 месяца. Делала массажи, физиотерапию проходила, - рассказала КП-Новосибирск Елена.
По словам девушки, после её обращения в полицию было возбуждено уголовное дело.
- Пока все стоит на одном месте и никуда не двигается. Меня даже не приглашали никуда, но и отказа я никакого не получала, - уточняет пострадавшая.
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