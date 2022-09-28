Новосибирец, купивший пиво на карту подруги, получил два года в колонии строгого режима

Потерпевшая рассказала, что лишилась кошелька с картами Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске 33-летний безработный получил два года колонии за кражу суммы чуть меньше двух тысяч рублей. Инцидент произошел вечером 30 декабря 2020 года.

Подсудимый пришел со своей девушкой к ее подруге на праздник. Девушка напилась и уехала домой, а мужчина ушел, прихватив чужой кошелек. Затем он зашел в супермаркет и в магазине разливных напитков потратил 1 986 рублей. Наутро потерпевшая обнаружила пропажу кошелька и заявила в полицию.

- Подсудимый отрицал вину. Говорил якобы карту ему дали для покупок, а он не заметил, что рассчитался чужой. Ранее был судим за кражу и грабеж, состоял на учете в психдиспансере. Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии строгого режима, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов. – Приговор в законную силу не вступил.

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