В Новосибирской области машинист грузового поезда насмерть сбил пенсионерку

На станции Линево в Искитимском районе 70-летняя женщина попала под поезд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 28 сентября, на станции Линево в Искитимском районе 70-летняя женщина попала под поезд. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, сообщили в УТ МВД России по СФО.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская. На место прибыли транспортные полицейские.

Установлено, что пенсионерка пересекала железную дорогу, нарушая правила безопасности. Женщина пролезла под вагоном стоявшего поезда, затем она начала переходить следующую линию. При этом пенсионерка не увидела приближающийся грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Материалы, собранные транспортными полицейскими, направят в Восточное МСУТ СК России.

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