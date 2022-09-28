В Новосибирске будут судить мужчину, ударившего друга ножом в шею

В Новосибирске под суд пойдёт 55-летний мужчина, зарезавший своего знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске под суд пойдёт 55-летний мужчина, зарезавший своего знакомого. Его обвиняли в убийстве по статье 105 УК РФ.

— По данным следствия, вечером 19 июля 2022 года в доме по улице Грибоедова Октябрьского района города Новосибирска обвиняемый и 53-летний потерпевший поссорились, когда вместе выпивали. В ходе ссоры обвиняемый не меньше четырёх раз ударил ножом в шею своего знакомого, — рассказали в областном Следственном комитете. — От полученных травм мужчина скончался на месте.

Через некоторое время обвиняемый сам вызвал полицию и признался в убийстве.

Его заключили под стражу.

Сейчас его уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский суд.

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