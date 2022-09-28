Лучшие учителя информатики региона получат выплату 115 тысяч рублей

Лучшие учителя информатики получат выплату 115 тысяч рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В целях развития IT-отрасли региона и во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова министерством образования Новосибирской области была организована и проведена областная предметная олимпиада «Учитель – Профессионал» для учителей информатики/ IT-дисциплин. По итогам предметной олимпиады 50 учителей информатики Новосибирской области впервые получат единовременную выплату.

В олимпиаде принял участие 81 учитель из общеобразовательных учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области. В соответствии с рейтингом результатов олимпиады 50 лучших учителей информатики/ IT-дисциплин впервые получат единовременную выплату 115 тысяч рублей (с учетом НДФЛ).

Как рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, олимпиада направлена на стимулирование подготовки квалифицированных IT-специалистов.

- Основная задача олимпиады – выявить педагогов, применяющих современные учебно-методические средства и образовательные технологии и обеспечивающих высокие образовательные результаты обучающихся. На основе анализа результатов олимпиады можно будет принимать конкретные решения, направленные на улучшение качества образовательных услуг, успешную реализацию федеральных государственных стандартов общего образования, – отметил министр.

Олимпиада проводилась в два этапа: муниципальный и региональный. Муниципальный этап проведен с 1 по 12 сентября, региональный – с 13 по 27 сентября 2022.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber