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Общество28 сентября 2022 10:10

Лучшие учителя информатики региона получат выплату 115 тысяч рублей

Правительство региона финансово поддержит лучших учителей информатики
Галина СИМОНОВА
Лучшие учителя информатики получат выплату 115 тысяч рублей.

Лучшие учителя информатики получат выплату 115 тысяч рублей.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В целях развития IT-отрасли региона и во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова министерством образования Новосибирской области была организована и проведена областная предметная олимпиада «Учитель – Профессионал» для учителей информатики/ IT-дисциплин. По итогам предметной олимпиады 50 учителей информатики Новосибирской области впервые получат единовременную выплату.

В олимпиаде принял участие 81 учитель из общеобразовательных учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области. В соответствии с рейтингом результатов олимпиады 50 лучших учителей информатики/ IT-дисциплин впервые получат единовременную выплату 115 тысяч рублей (с учетом НДФЛ).

Как рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, олимпиада направлена на стимулирование подготовки квалифицированных IT-специалистов.

- Основная задача олимпиады – выявить педагогов, применяющих современные учебно-методические средства и образовательные технологии и обеспечивающих высокие образовательные результаты обучающихся. На основе анализа результатов олимпиады можно будет принимать конкретные решения, направленные на улучшение качества образовательных услуг, успешную реализацию федеральных государственных стандартов общего образования, – отметил министр.

Олимпиада проводилась в два этапа: муниципальный и региональный. Муниципальный этап проведен с 1 по 12 сентября, региональный – с 13 по 27 сентября 2022.

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