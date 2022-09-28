В Новосибирске при загадочных обстоятельствах исчезла 78-летняя пенсионерка в очках. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Центральном районе Новосибирска при загадочных обстоятельствах пропала Попова Галина Алексеевна. О местонахождении 78-летней пенсионерки неизвестно, по подсчетам волонтеров, с 9 сентября.

– Тревогу забили родные. Женщина самостоятельная, проживала одна. В силу возрастных взглядов на жизнь никогда не имела сотового телефона, поэтому с ней созванивались по городскому. Контактировали с ней через определенные промежутки времени. Некоторое время назад пенсионерка перестала брать трубку. Родные приехали к ней домой и не застали там бабушку. Продукты питания, которые остались на столе, датированы 9 сентября. Нашли также недопитый компот. Известно, что в квартире отсутствует ряд документов. Куда сама женщина делась, непонятно. Родные пояснить не смогли, соседи тоже. Спокойная женщина, жила одна, проблем с коммуникацией не было. Гуляла, ходила по магазинам. Проверили все больницы, санатории, но, к сожалению, найти женщину не удалось. Никаких зацепок, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пенсионерки: рост 168-170 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы.

Предположительно была одета в серое пальто до колен, на голове платок или шапка.

Если вы знаете, где сейчас Галина Алексеевна, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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