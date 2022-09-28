Новосибирские охранники потушили пожар на производстве пластиковых окон

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

Благодарственные письма и денежные премии вручили:

• бойцам 72-ого экипажа ГБР ГВАРДИИ, которые 31 августа 2022 г. ликвидировали возгорание в помещении по производству пластиковых окон в Дзержинском районе г. Новосибирска;

• бойцам ГБР-4, задержавшим 1 сентября 2022 г. двух нарушителей, которые обворовали продуктовый киоск на ул. Связистов;

• бойцам ГБР-78, которые 14 сентября 2022 г. задержали двух скрывавшихся на троллейбусе грабителей алкомаркета.

Благодарственное письмо в этот день получил и представитель руководства Агентства Безопасности ГВАРДИЯ – директор департамента физической охраны Александр Волосский. 16.09.2922 г., в пути следования на работу, примерно в 8:15, в районе ул. Доватора, 50, он стал случайным свидетелем ограбления, и задержал двух вооруженных ножом и пистолетом грабителей. Задержанных, слегка помятых, но живых, вместе с их оружием Александр передал полицейским, которые оперативно прибыли по звонку потерпевшего; по факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Руководство и коллектив ГВАРДИИ поздравляет всех награжденных, желает здоровья и благополучия, дальнейших успехов в благородном деле обеспечения общественной безопасности!