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Общество28 сентября 2022 8:55

Власти Новосибирской области материально поддержат семьи мобилизованных резервистов

Об этом сообщил губернатор Андрей Травников
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Власти Новосибирской области материально поддержат семьи мобилизованных резервистов.

Власти Новосибирской области материально поддержат семьи мобилизованных резервистов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Новосибирской области окажут материальную поддержку семьям мобилизованных резервистов. Инициативы об этом были приняты на заседании в правительстве региона. О мерах поддержки в своем телеграм-канале подробно рассказал губернатор Андрей Травников.

В первую очередь, власти решили компенсировать семьям мобилизованных 50% трат на оплату ЖКХ. Кроме того, детям из таких семей власти организуют бесплатное питание, в том числе и для учеников старших классов. Также власти за счет бюджета области компенсируют родителям оплату за детсады.

Инициативы направили в Заксобрание. Далее с коллегами-депутатами работаем для скорейшего их принятия, – уточнил губернатор.

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