Власти Новосибирской области материально поддержат семьи мобилизованных резервистов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Новосибирской области окажут материальную поддержку семьям мобилизованных резервистов. Инициативы об этом были приняты на заседании в правительстве региона. О мерах поддержки в своем телеграм-канале подробно рассказал губернатор Андрей Травников.

В первую очередь, власти решили компенсировать семьям мобилизованных 50% трат на оплату ЖКХ. Кроме того, детям из таких семей власти организуют бесплатное питание, в том числе и для учеников старших классов. Также власти за счет бюджета области компенсируют родителям оплату за детсады.

Инициативы направили в Заксобрание. Далее с коллегами-депутатами работаем для скорейшего их принятия, – уточнил губернатор.

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