В Новосибирске могут мобилизовать 30 депутатов горсовета

30 депутатов горсовета Новосибирска могут мобилизовать. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Больше половины депутатов городского совета Новосибирска могут призвать на службу в рамках мобилизации. Из 50 человек 30 являются военнообязанными. Об этом КП-Новосибирск рассказал председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

– По информации, которую депутаты сами представляли в начале созыва, 30 депутатов Совета попадают по возрасту и своим воинским званиям под критерии общей мобилизации. Но это субъективное суждение с моей стороны, так как полномочия и компетенции по принятию решения по мобилизации по каждому человеку отдельно лежат на военкомах и военкоматах, – сообщил КП-Новосибирск спикер горсовета.

Дмитрий Асанцев уточнил, что если депутата призовут, то он будет вынужден сложить полномочия. Напомним, действующий закон предписывает лишать депутата мандата, если он призван на военную или альтернативную службу, так как он долго будет отсутствовать на округе.

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