В Новосибирске на стройке рабочий сорвался с трехметровой высоты и погиб. Фото: СК РФ НСО.

Трагедия произошла на стройке в Железнодорожном районе Новосибирска. Там во время выполнения работ с высоты сорвался 35-летний мужчина. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– Утром 27 сентября на улице Чернышевский спуск потерпевший на высоте 3-х метров выставлял опалубку. Мужчина стоял на балке, которая через какое-то время переломилась. В результате чего рабочий упал на бетонное покрытие первого этажа. От полученных травм он скончался на месте, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Следователи проводят проверку по факту нарушений условий труда, которые повлекли смерть человека. Специалисты осуществляют комплекс мер, направленных на выяснение причин и обстоятельств ЧП. После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.

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