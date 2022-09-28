В Новосибирской области объявили в розыск первых уклонистов от частичной мобилизации. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первых уклонистов от частичной мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области. Об этом в эфире телеканала ОТС сообщил военком региона Евгений Кудрявцев.

Известно, что с начала частичной мобилизации в Новосибирской области призвали свыше 2 тысяч человек. Как ранее сообщалось, вручать повестку могут лично в руки призывнику, не через третьих лиц. Если по месту жительства он отсутствует, представители военкоматов опрашивают родственников человека или его соседей, чтобы установить местонахождение призывника. В случае, если его так и не находят, информацию о нем передают правоохранителям. В компетенции полиции заниматься розыском уклонистов от частичной мобилизации.Точное число уклонистов в Новосибирской области военком не назвал.

Евгений Кудрявцев уточнил, что получение повестки не подразумевает автоматический призыв. Это связано с тем, что информация о человеке могла измениться за время постановки его на учет. К примеру, если у человека есть проблемы со здоровьем, ему после получения повестки нужно прийти в военкомат и предоставить документы. Речь о тех, что подтверждают наличие заболеваний.

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