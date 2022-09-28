В Новосибирске судят застройщика, причинившего ущерб дольщикам на 200 миллионов рублей

В Новосибирске застройщик обманул дольщиков на 200 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перед судом предстал застройщик, который причинил ущерб дольщикам на 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Директора ООО «Монтаж СПВ» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 201 УК РФ – «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Следователи выяснили, что 43-летний мужчина захотел построить на земельном участке в рабочем поселке Краснообск 25-этажный дом вместо 19-этажного. В итоге директор единолично принял решение демонтировать каркас многоквартирного дома.

− На строительство уже были привлечены денежные средства участников долевого строительства, − отметили в публикации.

В результате компания «Монтаж СПВ» была признана банкротом. Также мужчина принес существенный вред дольщикам. Сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

Подсудимый свою вину не признал. После исследования всех доказательств суд вынесет окончательный вердикт.

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