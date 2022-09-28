Анатолий Локоть предложил организовать систему патронажа семей мобилизованных новосибирцев. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с предложением организации в городе системы патронажа семей мобилизованных новосибирцев. Об этом градоначальник сообщил в ходе 19-й сессии Совета депутатов города Новосибирска VII созыва.

По словам Анатолия Локтя, такие семьи должны быть максимально обеспечены вниманием со стороны властей. Так, перед департаментами социальной политики и образования глава города поставил задачу контролировать ситуации в семьях горожан, которые отправились на подготовку в ходе частичной мобилизации. В первую очередь, по словам мэра, поддержать нужно многодетные семьи.

– Необходимо выявлять острые ситуации и быстро вырабатывать и применять меры социальной поддержки. Семьи должны получать все необходимые социальные услуги, – сказал Анатолий Локоть.

Начинать, по информации мэра, следует с простого. Так, семьям с детьми, в обязательном порядке необходимо предоставить места в детсадах и школах вне очередей. Кроме того, детям мобилизованных требуется организовать продлёнку и занятия в спортсекциях. Также мэр призвал оказывать таким семьям психологическую помощь. Главный принцип, которому нужно следовать при работе с этой категорией горожан, по словам мэра, – это опираться на потребности конкретных семей.

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