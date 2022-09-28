Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей ДНР и ЛНР с результатами референдума

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей ДНР и ЛНР с итогами голосования. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирской области завершилось голосование в рамках референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Напомним, жители этих территорий, которые сейчас находятся в Новосибирске, голосовали на четырех избирательных участках.

В среду, 28 сентября, губернатор региона Андрей Травников прокомментировал итоги голосования в своем официальном Telegram-канале.

– Мне очень приятно, что люди однозначно проголосовали за скорейшее вхождение в состав Российской Федерации. Поздравляю всех жителей Донбасса с этим долгожданным событием! Особенно радует, что подтвердились мои ожидания, которые были сформированы в ходе поездок на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, – сообщил Андрей Травников.

Губернатор также отметил высокую явку на референдуме и практически единогласные итоги голосования.

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