В Новосибирске полицейская машина завалилась на бок после жёсткого столкновения с «Тойотой». Фото: стоп-кадр.

В среду, 28 сентября, в Новосибирске произошло жёсткое ДТП с участием полицейской машины. Очевидцы сняли последствия аварии на видео.

– На улице Объединения столкнулись компактный автомобиль Toyota Ist и полицейская «Буханка». После аварии спецавтомобиль завалился на правый борт, – написали в паблике «АСТ-54».

Очевидцы не предоставили информации о пострадавших в ДТП. На видео с места ЧП видно, что на месте работала скорая помощь. Известно, что авария затруднила движение на участке.

В полиции инцидент еще не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber