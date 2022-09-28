В Бердске для доставки мобилизованных на пункты сбора используют городской общественный транспорт

Городской общественный транспорт используют в Бердске для доставки мобилизованных на пункты сбора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской общественный транспорт используют в Бердске для доставки мобилизованных на пункты сбора. Об этом сообщили в администрации города.

Жители Бердска начали жаловаться на задержку транспорта на некоторых маршрутах. Замглавы администрации Владимир Захаров объяснил, что связано это с частичной мобилизацией.

− Из-за необходимости доставить военнослужащих в пункты сбора снимаются несколько автобусов с маршрутов, − отметил чиновник.

Дело в том, что другого транспорта для доставки резервистов в городе нет. Поэтому приходится использовать городские автобусы.

Владимир Захаров извинился перед местными жителями за доставленные неудобства.

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