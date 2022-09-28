Военком Новосибирской области назвал срок окончания частичной мобилизации.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев прокомментировал информацию о сроках завершения частичной мобилизации. Беседа с ним прошла в прямом эфире телеканала ОТС.
По словам Евгения Кудрявцева, дата завершения частичной мобилизации неизвестна. Он подчеркнул, что она продлится до тех сроков, пока необходимо.
– До выполнения установленной задачи, – пояснил военный комиссар.
Он отметил, что призывников не будут отправлять на спецоперацию. Такое решение затронуло и тех, кто в этом году демобилизовался. Также военком уточнил, что в рамках частичной мобилизации не призывают солдат-срочников.
По словам военкома Новосибирской области, в регионе много добровольцев, среди них есть и девушки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер