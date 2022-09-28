Военком Новосибирской области назвал срок окончания частичной мобилизации. Фото: Мария ЛЕНЦ

Военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев прокомментировал информацию о сроках завершения частичной мобилизации. Беседа с ним прошла в прямом эфире телеканала ОТС.

По словам Евгения Кудрявцева, дата завершения частичной мобилизации неизвестна. Он подчеркнул, что она продлится до тех сроков, пока необходимо.

– До выполнения установленной задачи, – пояснил военный комиссар.

Он отметил, что призывников не будут отправлять на спецоперацию. Такое решение затронуло и тех, кто в этом году демобилизовался. Также военком уточнил, что в рамках частичной мобилизации не призывают солдат-срочников.

По словам военкома Новосибирской области, в регионе много добровольцев, среди них есть и девушки.

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