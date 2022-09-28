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Общество28 сентября 2022 6:56

Военком Новосибирской области назвал срок окончания частичной мобилизации

Конкретная дата завершения неизвестна
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Военком Новосибирской области назвал срок окончания частичной мобилизации.

Военком Новосибирской области назвал срок окончания частичной мобилизации.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев прокомментировал информацию о сроках завершения частичной мобилизации. Беседа с ним прошла в прямом эфире телеканала ОТС.

По словам Евгения Кудрявцева, дата завершения частичной мобилизации неизвестна. Он подчеркнул, что она продлится до тех сроков, пока необходимо.

– До выполнения установленной задачи, – пояснил военный комиссар.

Он отметил, что призывников не будут отправлять на спецоперацию. Такое решение затронуло и тех, кто в этом году демобилизовался. Также военком уточнил, что в рамках частичной мобилизации не призывают солдат-срочников.

По словам военкома Новосибирской области, в регионе много добровольцев, среди них есть и девушки.

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