В Новосибирской области часть мобилизованных граждан вернули домой

В Новосибирской области вернули некоторых мобилизованных бойцов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Доволенском районе Новосибирской области из 54 мобилизованных бойцов домой отправили 16 человек. Об этом сообщили в районной администрации.

Восемь человек получили временную отсрочку для подтверждения заболеваний. Когда они предоставят справки из медучреждений, военком примет решение, возвращать ли их на службу.

Еще восьмерых вернули по причинам освобождения от призыва на службу. Среди получивших повестку оказались многодетные отцы и граждане, приписанные в Новосибирске. Один из бойцов оказался госпитализирован.

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