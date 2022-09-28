В Новосибирске рабочий, косивший снег газонокосилкой, взорвал соцсети

Рабочий позабавил соцсети. Фото: vk.com/lunchnews

Новосибирец заснял рабочего, который косил траву под снегом в Ленинском районе. Это произошло утром 28 сентября на Степной улице.

- По традиции, косить траву нужно тогда, когда выпал первый снег. Наверное так думают в Новосибирске, – сообщил автор фото КП-Новосибирск.

Парень поделился фото и в соцсетях. Подписчиков оно позабавило:

- Ждём ответочки от асфальтоукладчиков, - написали комментаторы.

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