В Новосибирске рабочий, косивший снег газонокосилкой, взорвал соцсети

Рабочий позабавил соцсети. Фото: vk.com/lunchnews
Новосибирец заснял рабочего, который косил траву под снегом в Ленинском районе. Это произошло утром 28 сентября на Степной улице.
- По традиции, косить траву нужно тогда, когда выпал первый снег. Наверное так думают в Новосибирске, – сообщил автор фото КП-Новосибирск.
Парень поделился фото и в соцсетях. Подписчиков оно позабавило:
- Ждём ответочки от асфальтоукладчиков, - написали комментаторы.
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