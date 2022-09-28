В Новосибирской области проведут 1700 мероприятий в Декаду пожилых людей с 1 октября

1700 мероприятий для пожилых людей пройдут в течение 10 дней в Новосибирской области. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

Более 1700 мероприятий для пожилых жителей Новосибирской области пройдут с 1 по 10 октября в рамках Декады пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда региона.

– В сравнении с прошлым годом количество активностей увеличилось на 200 мероприятий. Это позволит большему числу жителей региона старшего возраста принять участие в Декаде, причем небольшими группами, что в свою очередь, нивелирует риски, связанные с эпидемиологической обстановкой, – рассказали в пресс-службе.

Мероприятия будут связаны с образованием и культурой, здоровьем и спортом, бытовыми услугами и занятостью населения старшего возраста. Пройдут концерты, выставки, экскурсии и оздоровительные флешмобы. Самым ожидаемым стал флешмоб «Шаги здоровья», запланированный на 7 октября.

Также на протяжении декады будут действовать скидки в аптеках, парикмахерских и магазинах. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте Минтруда Новосибирской области.

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