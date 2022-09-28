Военком Новосибирской области рассказал о вручении повесток на частичную мобилизацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военком Новосибирской области прояснил порядок вручения повесток на частичную мобилизацию. Информацию Евгений Кудрявцев озвучил во время прямого эфира на ОТС.

Военком прояснил, что третьим лицам отдать повестку нельзя. По его словам, вручить её могут исключительно лично в руки призывнику. При этом сотрудник военкомата при себе имеет соответствующий документ.

– При передаче повестки он просит паспорт гражданина и сверяет данные. Я ни разу не слышал, чтобы приносили липовые повестки. Их не рассылают и на «Госуслугах», – заверил военком.

В случае, если человек, кому предназначена повестка, работает на вахте, работодатель старается вернуть его в случае призыва. Получить повестку можно только по месту жительства, уточнил Кудрявцев.

Военком добавил, что важно уведомлять военкомат о месте фактического проживания призывника.

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