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Общество28 сентября 2022 5:09

Приезжают охладиться? Краснодарцы заняли второе место по числу поездок в Сибирь - исследование Tele2

Tele2 на основе больших данных изучил деловую и туристическую активность своих клиентов, приезжавших в сибирские регионы с начала этого года
Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Чаще всего по Сибири путешествовали сами сибиряки. Среди жителей остальной России поездки в сибирские регионы оказались наиболее востребованы у абонентов из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Хабаровского края, ХМАО-Югры, Забайкальского края.

Более половины всех поездок по Сибири с начала года (56%) приходится на внутренние потоки - путешествия самих сибиряков. Чаще других в соседние регионы ездили жители Алтайского края, Новосибирской области, Красноярского края, Кузбасса и Томской области. В остальной России наибольший интерес к Сибири проявили жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Хабаровского края, ХМАО-Югры и Забайкальского края.

Tele2 также составила портрет сибирского путешественника. Его средний возраст - от 35 до 44 лет. Мужчины провели в Сибири больше времени, чем женщины, - 56% от общего количества дней против 44%. Почти пятая часть туристов (19%) брала с собой в путешествия детей. Больше всего гостей приняли три сибирских региона: Новосибирская область (28%), Красноярский край (16%) и Кузбасс (14%).

Инфографика предоставлена отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Инфографика предоставлена отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

По сравнению с прошлым годом число поездок осталось практически на прежнем уровне: рост составил всего 3%. По сравнению с 2020 годом, когда действовали серьезные антикоронавирусные ограничения, количество поездок выросло почти в полтора раза - на 48%. При этом значительная часть путешественников, вероятно, оказалась в Сибири проездом, так как 58% гостей не остались ночевать. Те же, кто, судя по длительности пребывания, намеренно ехал в сибирские регионы, в среднем проводили здесь по шесть дней.