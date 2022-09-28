«СВ ПРОФИ ПЛЮС»: знаем о медосмотрах всё

Фото предоставлено клиникой «СВ ПРОФИ ПЛЮС».

В клинике «СВ ПРОФИ ПЛЮС» оформляют все виды справок, проводят предварительные, периодические медосмотры, различные медкомиссии, психиатрическое освидетельствование и химико-токсикологическое исследование. Это одна из немногих частных медицинских клиник Новосибирска, которая осуществляет психофизиологическое обследование (исследование) по Приказу Минздрава РФ № 29н от 28.01.2021 (п. 4.1).

Медосмотры проводятся по установленным регламентам, специалисты работают быстро и качественно, стараются все услуги предоставлять за одно посещение. В «СВ ПРОФИ ПЛЮС» в рамках медосмотров или комиссий проводят функциональные, ультразвуковые, психофизиологические и рентгенологические исследования. Для того чтобы клиенты получали максимально точные результаты диагностики, клиника оснащена современными аппаратами УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, флюорографом, а также малодозовым маммографом.

Кроме прочего, в клинике по записи можно сдать анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19: антитела класса G (IgG), антитела класса M (IgM), ПЦР РНК коронавируса в мазке слизистой ротоглотки, что очень актуально сейчас, когда заболеваемость этим вирусом снова начала расти.

С 2016 года открыт филиал по работе с иностранными гражданами, где созданы все условия для качественного оперативного медицинского освидетельствования гостей нашего города и области.

Записаться на прием можно по телефону или заполнив онлайн-форму. Фото, необходимое для санитарной книжки, можно сделать непосредственно в клинике.

Тел.: 8 (383) 318-11-76

г. Новосибирск, ул. Большевистская, 43

Режим работы:

Понедельник-Пятница: 8:00-20:00

Суббота и Воскресенье: выходной

2887777@svprofinsk.ru

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