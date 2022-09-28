Вор вынес кассу из магазина в центре Новосибирска, пока ехала охрана.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске в магазин на площади Ленина проник злоумышленник. Он стащил оттуда касу. Времени на это у него было предостаточно. Об этом на сайте «Фламп» написал житель Новосибирска, оставив отзыв о компании, которая охраняла торговую точку.
– Экипаж на сработку сигнализации ехал 20 минут. Это зафиксировано камерами наблюдения, – заверил автор отзыва.
Мужчина также добавил, что ущерб магазину никто не компенсировал. Новосибирец посоветовал горожанам избегать сотрудничества с компанией пультовой охраны. По словам мужчины, офис фирмы расположен на проспекте Дзержинского.
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