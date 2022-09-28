Новосибирцы слепили снеговиков из первого сентябрьского снега

Новосибирцы слепили снеговиков из первого снега. Фото: АСТ-54 / Светлана.

В среду, 28 сентября, первые снеговики появились во дворах и на дачных участках в Новосибирске. Горожане катают мокрый снег, пока он не растаял, и делятся фотографиями своих творений в социальных сетях.

Новосибирцы с самого утра нашли возможность слепить хотя бы самого маленького снеговика на капоте заснеженного автомобиля или на окне дома.

Снеговиков лепят на подоконниках и автомобилях. Фото: предоставлены Юлией Антипиной / Даниилом Захаровым.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала фотографии и видео утреннего снегопада, который поднял настроение всему городу.

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