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Общество28 сентября 2022 3:58

Новосибирцы слепили снеговиков из первого сентябрьского снега

Пока он мокрый и хорошо держится
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы слепили снеговиков из первого снега. Фото: АСТ-54 / Светлана.

Новосибирцы слепили снеговиков из первого снега. Фото: АСТ-54 / Светлана.

В среду, 28 сентября, первые снеговики появились во дворах и на дачных участках в Новосибирске. Горожане катают мокрый снег, пока он не растаял, и делятся фотографиями своих творений в социальных сетях.

Новосибирцы с самого утра нашли возможность слепить хотя бы самого маленького снеговика на капоте заснеженного автомобиля или на окне дома.

Снеговиков лепят на подоконниках и автомобилях. Фото: предоставлены Юлией Антипиной / Даниилом Захаровым.

Снеговиков лепят на подоконниках и автомобилях. Фото: предоставлены Юлией Антипиной / Даниилом Захаровым.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала фотографии и видео утреннего снегопада, который поднял настроение всему городу.

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