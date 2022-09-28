В Новосибирске мертвую женщину нашли под окнами дома на Красном проспекте.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске тело женщины обнаружили под окнами 25-этажного здания в Заельцовском районе. Об этом КП-Новосибирск сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.
Труп нашли утром 27 сентября на Красном проспекте, 173/1.
– Женщина установленная, проводится проверка, – уточнили в СК.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 33-летняя сибирячка на кроссовере разбилась, наехав на бетонный блок. Ее экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами.
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