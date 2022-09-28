В Новосибирске мертвую женщину нашли под окнами дома на Красном проспекте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске тело женщины обнаружили под окнами 25-этажного здания в Заельцовском районе. Об этом КП-Новосибирск сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Труп нашли утром 27 сентября на Красном проспекте, 173/1.

– Женщина установленная, проводится проверка, – уточнили в СК.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 33-летняя сибирячка на кроссовере разбилась, наехав на бетонный блок. Ее экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber