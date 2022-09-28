Новосибирск из-за выпавшего снега сковали пробки в 8 баллов утром 28 сентября. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Утром 28 сентября Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Произошло это из-за выпавшего ночью снега. Так, по данным «2ГИС», на дорогах города наблюдается транспортный коллапс.

Движение затруднено по улицам Станционной, Широкой, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Сложно проехать по улицам Ватутина, Котовского, Станиславского. Пробки сковали улицы Толмачевскую, Петухова, Троллейную, Титова и Немировича-Данченко. Заторы на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера, Планировочной и Выставочной. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского. Также пробка сковала Октябрьский мост.

На правобережье города заторы на улицах Большевистской, Восход, Никитина, Кирова и Бориса Богаткова. Сложно проехать по улицам Кошурникова, Автогенной, Татьяны Снежиной, Военной. Пробки сковали Гусинобродское шоссе, улицу Фрунзе и Красный проспект.

Уровень пробок на утро 28 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 8-ми баллов.

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