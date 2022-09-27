Рейс «Сочи-Новосибирск» задержали на 10 часов

Вылет рейса из Сочи в Новосибирск 26 сентября задержали более, чем на 10 часов. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вылет рейса из Сочи в Новосибирск 26 сентября задержали более, чем на 10 часов. Как сообщается на сайте аэропорта, самолет должен был вылететь в 13:25 по местному времени, но в итоге вылет отложили.

Борт s7 5104 в итоге вылетел в 1:28 по местному времени и приземлился в десять утра. На время задержки всех пассажиров обеспечили горячим питанием, а потом расселили в отель.

КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию s7, чтобы выяснить причины задержки.

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