Погода в Новосибирске на 28 сентября 2022 года: ждите мокрый снег

Погода в Новосибирске на 28 сентября 2022 года: заранее пришла зима, сегодня метеорологи обещают первый в этом сезоне снегопад.

— Ночью температура упадет до -1…+1, днем будет +3…+5. Ночью выпадет мокрый снег, днем пройдет дождь. В отдельных районах гололед, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит -4…+1 градус. Днем температура составит +2…+7 градусов. В некоторых районах снег выпадет настолько обильный, что образует покров. Ночью и утром в отдельных районах туманы.

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