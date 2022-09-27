Не только «Одноклассники»: бумеры подсели на TikTok

Фото: пресс-служба Yota

По данным Yota, объемы скачиваемого и загружаемого интернет-трафика распределились примерно одинаково. Активнее всего пользуются интернетом клиенты в возрасте от 27 до 40 лет (42,76-43,15%), на втором месте группа пользователей от 41 года до 56 лет (27,79-28,14%), чуть меньшие показатели приходятся на группу от 19 до 26 лет - 21,61-21,72%, далее аудитория старше 57 лет (6,78-6,94%) и младше 19 лет (0,55-0,56%).

При этом мужчины являются более активными пользователями: объемы потребляемого контента среди них выше в 1,3 раза, а закачиваемого в сеть трафика выше в 1,2 раза по сравнению с женщинами.

Похожая картина с исходящими и входящими голосовыми вызовами. Дольше других разговаривают по телефону клиенты в возрасте 27-40 лет (45,07-46,54%). В сравнении с распределением объемов трафика заметно, что классические телефонные звонки предпочитают именно старшие поколения. Заметно увеличился разрыв между возрастными категориями 41-56 лет (28,30-28,96%) и 19-26 лет (15,57-15,95%). Увеличился процент категории «57+» - 9,35-9,78%, а клиенты моложе 19 лет стали менее активны (0,24-0,25%).

Вопреки расхожему мнению, что женщины могут часами разговаривать по телефону, статистика показывает: мужчины используют голосовую связь активнее. Длительность входящих звонков у них выше в 1,03 раза, а исходящих - в 1,1 раза.

Подобным образом распределились и SMS-сообщения среди клиентов Yota. На первом месте снова аудитория в возрасте 27-40 лет (45,48-46,35%), на втором - группа 41-56 лет (25,99-26,06%). Клиенты в возрасте 19-26 лет заметно активнее в исходящих SMS-сообщениях, чем среди входящих - 21,09% и 15,95% соответственно. В категории «57+» наоборот: 9,78% входящих и 6,02% исходящих. На последнем месте аудитория младше 19 лет - 0,33-0,48%.

Также интересно, что мужчины отправляют в 1,2 раза больше и получают в 1,05 раз больше SMS-сообщений.