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Происшествия27 сентября 2022 14:37

В Новосибирске в районе Березовой рощи произошло массовое ДТП

По словам очевидца, столкнулись три машины
Анастасия ХРОМЫХ
В районе Березовой рощи столкнулись три машины. Фото: предоставлено Андреем Тропиным

В районе Березовой рощи столкнулись три машины. Фото: предоставлено Андреем Тропиным

Во вторник, 27 сентября, в районе Березовой рощи произошло массовое ДТП. Об этом КП-Новосибирск сообщил местный житель Андрей Тропин.

По словам новосибирца, столкнулись три машины.

− Авария произошла примерно в три часа дня, − уточнил Андрей Тропин.

Судя по фото, больше всего пострадала черная иномарка. У машины сильно поврежден перед.

Причина массового ДТП неизвестна. Также не сообщается, были ли пострадавшие.

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