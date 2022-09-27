В Новосибирске в районе Березовой рощи произошло массовое ДТП

В районе Березовой рощи столкнулись три машины. Фото: предоставлено Андреем Тропиным
Во вторник, 27 сентября, в районе Березовой рощи произошло массовое ДТП. Об этом КП-Новосибирск сообщил местный житель Андрей Тропин.
По словам новосибирца, столкнулись три машины.
− Авария произошла примерно в три часа дня, − уточнил Андрей Тропин.
Судя по фото, больше всего пострадала черная иномарка. У машины сильно поврежден перед.
Причина массового ДТП неизвестна. Также не сообщается, были ли пострадавшие.
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