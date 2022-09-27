Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе детских игрушек.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
При выборе детских игрушек нужно обращать внимание на несколько моментов. Каких именно – рассказала предпринимательница Анастасия Галан в беседе с News.ru.
Первый момент – это упаковка. Необходимо убедиться в ее целостности. Ведь, по словам предпринимательницы, упаковка защищает игрушку от внешних загрязнений и сохраняет все функции изделия.
Второй, не менее важный момент – наличие и качество маркировки.
− Маркировка должна быть хорошо читаемой, информировать о составе, производителе и возрастных ограничениях, − подчеркнула Анастасия Галан.
Также нужно обращать внимание на состав игрушки. Все компоненты, из которых она сделана, должны быть понятны покупателю. Если речь идет о красках, то лучше отдавать предпочтение изделиям на водной основе. Они наиболее безопасны для маленьких детей.
Эксперт не советует покупать игрушки из натурального меха и кожи. Эти материалы могут вызвать аллергическую реакцию. Габариты игрушки должны соответствовать возрасту ребенка.
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