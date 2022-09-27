Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил палаточный городок для мобилизованных

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал в палаточном городке для мобилизованных. Фото: правительство НСО

Во вторник, 27 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал в палаточном городке для мобилизованных. Об этом сообщили в правительстве региона.

Пункт сбора резервистов развернули всего за три дня. На это обратил внимание глава Новосибирской области.

− В целом удалось решить все основные вопросы и по организации быта, и по организации подготовки, − отметил Андрей Травников.

Губернатор выразил благодарность организациям и предприятиям региона, которые приняли участие в подготовке пункта формирования компетенций боевого слаживания для мобилизованных резервистов.

Андрей Травников уточнил − палаточный городок создан для того, чтобы будущие участники спецоперации пожили не только в казарме, но и в полевых условиях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber