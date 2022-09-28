Котенок научился плавать, это укрепило его мышцы. Фото: t.me/kittikea

Новосибирцы спасли парализованного котенка, научив его плавать в ванне. Волонтеры приюта Kittikea поставили малыша на ноги.

- Мама кошка с котенком Малышкой жили на конюшне, их туда подбросили. У котенка неврология или травма позвоночника. Задние лапки отстают в развитии, но хотя бы котенок может ими двигать. Какое-то время стоит на них, встает на пальчики, на подушечки нет, – рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта Наталья.

Котенка и его маму спасли с конюшни под Новосибирском. Фото: t.me/kittikea

Суставы котенка хрустели при сгибании – ветеринары предположили дисплазию суставов или алиментарный гиперпаратиреоз. Волонтеры купили ванночку и стали учить котенка заплывам, также делали ему массаж и физические нагрузки. Через несколько недель упражнений котенок стал делать первые десять шагов на четырех лапах.

В ветклинике «БЭСТ» поставили котенку диагноз – контрактура квадрипцепса билатерально, синдром пловца, лордоз грудного отдела позвоночного столба. Врачи рекомендовали ему еще месяц плавать, фиксировать лапки и соблюдать специальную диету. Однако, если это не поможет, котенку нужна будет операция с фиксацией лапы спицами, по типу аппарата Илизарова.

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