В Новосибирской области изменили порядок доплаты к пенсиям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области изменили порядок доплаты к пенсиям. Изменения коснутся тех, чей размер пенсии не доходит до прожиточного минимума, установленного в регионе.

— Неработающим пенсионерам, у которых сумма пенсии ниже величины прожиточного минимума, устанавливается региональная социальная доплата к пенсии. В Новосибирской области в текущем году величина прожиточного минимума для пенсионеров составляет 10987 рублей (до 01. 06. 2022), начиная с 01. 06. 2022 — 12086 рублей, — пояснили в минтруде.

С начала 2022 года регдоплата к пенсии устанавливается в беззаявилительном порядке, с учетом данных о предоставляемых выплатах пенсионным фондом и мер соцподдержки. В Новосибирской области на соцдоплаты могут рассчитывать 111 306 пенсионеров.

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