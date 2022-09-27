В Новосибирске ГИБДД ищет водителя, который сбил школьницу и уехал

В Новосибирске ГИБДД ищет автомобилиста, сбежавшего с места ДТП.

В Новосибирске ГИБДД ищет автомобилиста, сбежавшего с места ДТП. Водитель, на неизвестной машине, сбил ребенка.

— Во вторник, 27 сентября, в восемь утра в Ленинском районе Новосибирска неустановленный водитель на неустановленном авто ехал по улице без названия, поворачивая налево на улицу Хилокская в сторону улицы Петухова. И напротив дома № 21 на улице Хилокская сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу с различными травмами. Госавтоинспекция просит всех, кто знает что-нибудь про скрывшегося с места автомобилиста, сообщить об этом по номерам телефонов 232-23-21, 232-23-35, либо по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД.

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